2020-01-10T17:49:38+03:00
Спорт

Футболисты «Зенита» вернулись из отпуска и прошли медосмотр перед сборами

13 января чартерным рейсом команда вылетит в Катар
Петр КИБЕР
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Игроки "Зенита" прошли медосмотр перед первым сбором. Фото: ФК "Зенит"Игроки "Зенита" прошли медосмотр перед первым сбором. Фото: ФК "Зенит"
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Новогодние праздники кончились, а с ним и зимний отпуск у футболистов петербургского «Зенита». Игроки вернулись с жарких островов и морей для того, чтобы пройти медосмотр. Он займет два дня, а потом команда отправится на первые сборы.

- В пятницу, 10 января, первая группа футболистов отправилась в медицинский центр. В рамках регулярных медосмотров состояние здоровья спортсменов оценивают кардиолог, невролог, травматолог, офтальмолог, оториноларинголог и врачи отделения функциональной диагностики, -сообщает пресс-служба «Зенита».

В субботу и воскресенье игроки сине-бело-голубых продолжат общение с врачами, а в понедельник, 13 января, все погрузятся в клубный самолет и вылетят на сборы в Катар.

Напомним, что после вылета из еврокубков у «Зенита» осталась одна задача - «золото» Российской премьер-лиги. Первую после зимнего перерыва игру петербуржцы проведут дома. В рамках 20 тура 29 февраля они примут столичный «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU

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