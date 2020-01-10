В гараже дома в Пикалево нашли два угнанных «Лэнд Ровера» и экскаватор

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:07:37+03:00

В Пикалево нашли гараж с двумя угнанными иномарками и экскаватором. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Настоящий отстойник угнанной техники обнаружили в Ленинградской области сотрудники петербургского Главка. В одном из гаражных боксов города Пикалево были найдены два внедорожника «Лэнд Ровер», а также экскаватор, пропавший перед Новым годом со строительной площадки.

- 29 декабря 2019 года в полицию Бокситогорского района Ленобласти поступило сообщение о том, что ночью с неохраняемой площадки, расположенной на 383 км автодороги «Вологда – Новая Ладога», пропал взятый в аренду экскаватор-погрузчик «JCB» за 2 миллиона рублей, - сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативникам понадобилось десять дней, чтобы установить место украденной техники. 9 января полицейские наведались в Пикалево, где в гараже и был найден экскаватор. А также две частично разобранные иномарки, одну из которых угнали во Всеволожском районе области, а вторую - с Васильевского острова Петербурга.

Хозяин гаража пояснил, что еще осенью сдал его арендаторам. Теперь злоумышленников ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU