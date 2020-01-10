2020-01-10T18:48:24+03:00
Общество

«Пересушенные шкурки»: Петербурженка отсудила тройную цену за шубку из соболя

Женщина пыталась вернуть покупку в магазин, но сделать это получилось лишь по суду
Петр КИБЕР
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Петербурженка отсудила деньги за шубку из "пересушенного" соболя.Петербурженка отсудила деньги за шубку из "пересушенного" соболя.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Василеостровский районный суд вынес решение в пользу петербургской модницы, которая судилась с фирменным магазином мехов из-за бракованной шубки. Женщину не устраивали «пересушенные шкурки» и вырванные клоки меха. Продавцы вину не признавали и возвращать деньги отказывались.

- В октябре 2018 года покупательница приобрела полупальто меховое, из соболя, стоимостью 415 тысяч рублей в магазине на Невском проспекте. Дома женщина обнаружила дефекты, а именно: пересушенные шкуры, оторван кусок меха на левом кармане, а также не работают заклепки, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Расстроенная клиентка пошла обратно в магазин. Однако поменять шубку на аналогичную не получилось, тогда дама попросила вернуть деньги. Магазин отказал, ссылаясь на то, что с изделия срезаны ярлыки. Женщина пошла в суд.

И спустя год было вынесено решение: стоимость шубы вернуть в полном размере. Плюс неустойку за период с ноября 2018 по январь 2020 года - еще 415 тысяч рублей, а также моральный вред -15 тысяч и штраф в 422 500 рублей.

И продавцам лучше заплатить сразу, ведь с 10 января им начинает «капать» новая неустойка в 1% стоимости шубы ежедневно. А это 4 с лишним тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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