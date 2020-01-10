Жителям Дома Бака предложили выдавать «фирменные» каски из-за постоянных обрушений штукатурки
Обитатели Дома Бака, что на Кирочной улице, 24, стали широко известны в Петербурге особой любовью к своему дому. Они, как могут, восстанавливают историческое здание. Не только внутри и снаружи, но и по образу жизни. Увы, но состояние постройки, с которой сыпется штукатурка, их постоянно печалит. Горожане даже придумали выдавать всем фирменные строительные каски, - пишет "Мойка 78".
- В канун Нового года и в канун Рождества в доме Бака продолжали падать тяги (часть строительной конструкции - прим. ред.). На этот раз во дворе. Мы подумали, что в пору жителям - да и прохожим - выдавать каски, - пишут активисты в соцсетях.
Здесь же они опубликовали и фото каски с рисунком маскарона - символа Дома Бака. Как ни странно, но идея такой брендовой вещи многим петербуржцам приглянулась.
- Отличная каска, - пишут в комментариях горожане.
Впрочем, большинство обеспокоено состоянием исторического здания. Судя по всему, весной ремонтникам придется заняться новыми фасадными работами. А пока жителям дома и прохожим стоит поглядывать наверх. Особенно, если у них нет каски.
В новогодние праздники здесь опять падала штукатурка. Фото: vk.com/kiroch24
ИСТОЧНИК KP.RU