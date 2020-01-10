В Петербурге выселили кальянную из дома-памятника

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:19:45+03:00

Договор на аренду помещения с владельцем заведения расторгли еще в 2008 году [фото]

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10 января сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) попросили на выход кальянную, которая уютно расположилась в объекте культурного наследия регионального значения «Доме А.И. Нежинской» на Захарьевской улице. Оказалось, что заведение функционировало незаконно почти 12 лет – еще в 2008 году с владельцем расторгли договор об аренде помещения.

- В настоящее время договорными отношениями данный объект нежилого фонда не обременен и без необходимых документов используется неустановленными лицами. Добровольно освободить помещение отказались, поэтому кальянную выселили принудительно, - передает пресс-служба ККИ Петербурга.

За 10 января сотрудники ККИ Петербурга выселили три незаконных точки. Фото: gov.spb.ru

В этот же день сотрудники комитета заглянули в продуктовый магазин на улице Блохина и торговый павильон с трикотажем и обувью на Скобелевском проспекте. Обе точки также работали незаконно, поэтому помещения освобождали силой.

ИСТОЧНИК KP.RU