В Петербурге выселили кальянную из дома-памятника
10 января сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) попросили на выход кальянную, которая уютно расположилась в объекте культурного наследия регионального значения «Доме А.И. Нежинской» на Захарьевской улице. Оказалось, что заведение функционировало незаконно почти 12 лет – еще в 2008 году с владельцем расторгли договор об аренде помещения.
- В настоящее время договорными отношениями данный объект нежилого фонда не обременен и без необходимых документов используется неустановленными лицами. Добровольно освободить помещение отказались, поэтому кальянную выселили принудительно, - передает пресс-служба ККИ Петербурга.
За 10 января сотрудники ККИ Петербурга выселили три незаконных точки. Фото: gov.spb.ru
В этот же день сотрудники комитета заглянули в продуктовый магазин на улице Блохина и торговый павильон с трикотажем и обувью на Скобелевском проспекте. Обе точки также работали незаконно, поэтому помещения освобождали силой.
ИСТОЧНИК KP.RU