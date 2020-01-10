На улице Коллонтай сбили ребенка, перебегавшего дорогу на красный свет
Вечером 10 января напротив торгового центра «Лондон Молл» на улице Колонтай сбили ребенка. Очевидцы сообщили, что торопливый мальчик, которому на вид 12 лет, решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора и угодил под машину, не добежав до островка безопасности. Подросток жив, ему вызвали скорую помощь.
- Мы с женой там проходили. Водитель, сбивший мальчика, был трезвый, я с ним общался. Его бедного всего трясло, свидетели оставили ему свои номера телефонов. Парнишка точно бежал на красный свет, - написал один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
Судя по фотографии, после удара машины мальчика отбросило на приличное расстояние от светофора и «зебры». По словам свидетелей аварии, к нему тут же на помощь сбежались прохожие. О его травмах пока ничего неизвестно. К счастью, к пострадавшему оперативно приехали врачи реанимации. А пока петербуржцы активно ругают его родителей за никудышное воспитание в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU