На улице Коллонтай сбили ребенка, перебегавшего дорогу на красный свет

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:49:02+03:00

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Вечером 10 января напротив торгового центра «Лондон Молл» на улице Колонтай сбили ребенка. Очевидцы сообщили, что торопливый мальчик, которому на вид 12 лет, решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора и угодил под машину, не добежав до островка безопасности. Подросток жив, ему вызвали скорую помощь.

- Мы с женой там проходили. Водитель, сбивший мальчика, был трезвый, я с ним общался. Его бедного всего трясло, свидетели оставили ему свои номера телефонов. Парнишка точно бежал на красный свет, - написал один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Судя по фотографии, после удара машины мальчика отбросило на приличное расстояние от светофора и «зебры». По словам свидетелей аварии, к нему тут же на помощь сбежались прохожие. О его травмах пока ничего неизвестно. К счастью, к пострадавшему оперативно приехали врачи реанимации. А пока петербуржцы активно ругают его родителей за никудышное воспитание в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU