«Водоканал» рассказал, на что чаще всего жаловались петербуржцы в новогодние праздники

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:15:02+03:00

Особенно часто горожане обращались по «горячей линии» с заявками о засорах канализации

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В «Водоканале» поделились любопытной статистикой о жалобах петербуржцев в новогодние праздники. Всего с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на «горячую линию» организации поступило 524 обращения, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сразу 46 ремонтных бригад были на страже спокойного отдыха горожан.

- Наибольшее количество заявок касалось засоров хозяйственно-бытовой канализации. На втором месте расположились жалобы на работу ливневок, поскольку январь выдался дождливым. Тройку «призеров» замыкают обращения на вытекания холодной воды, - сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

За новогодние праздники на "горячую линию" "Водоканала" поступило 524 обращения.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что «горячая линия» «Водоканала» работает по номеру (812) 305-09-09 в круглосуточном режиме. Также ту или иную заявку можно оставить на официальном сайте организации в разделе обратной связи. Ежесуточно «Водоканал» обрабатывает от 600 до 1,5 тысяч обращений для обеспечения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения и водоотведения Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU