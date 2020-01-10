2020-01-10T20:33:36+03:00
Происшествия

Суд Петербурга рассмотрит дело под грифом «секретно» о мошенничестве в особо крупном размере

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургский суд рассмотрит дело под грифом "секретно", касающееся мошенничества в особо крупном размере.Петербургский суд рассмотрит дело под грифом "секретно", касающееся мошенничества в особо крупном размере.Фото: Артем КИЛЬКИН
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10 января Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Никифорова. Мужчину обвиняют в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере. Интереса делу прибавляет то, что его будут рассматривать под грифом «секретно». Детали, естественно, не сообщаются.

- Александра Никифорова обвиняют в совершении нескольких преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Материалы дела содержат гриф «секретно». К производству уголовное дело пока не принято, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дата рассмотрения резонансного дела еще не назначена, но уже известно, что Никифорову может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Также часть 4 статьи 159 УК РФ предполагает не только мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, но и последствия в виде лишения права гражданина на жилое помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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