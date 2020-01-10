2020-01-10T20:57:57+03:00
Общество

Бизнесмены Илья Трабер и Рамис Дебердеев завладели 75% акций электросетевой компании АО «ЛОЭСК»

Гендиректор компании Дмитрий Симонов продал предпринимателям очередной крупный пакет акций
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Бизнесмены Трабер и Дебердеев выкупили 75% акций АО "ЛОЭСК. "Фото: loesk.ruБизнесмены Трабер и Дебердеев выкупили 75% акций АО "ЛОЭСК. "Фото: loesk.ru
Изменить размер текста:

75% акций АО «ЛОЭСК» отправились бизнесменам Илье Траберу и Рамису Дебердееву. 10 января гендиректор одной из крупнейших электросетевых компаний региона Дмитрий Симонов дал добро на крупную сделку и продал предпринимателям еще 37,5% акций.

- В общей сложности Илья Трабер и Рамис Дебердеев теперь владеют 75,01% акций электросетевой компании «ЛОЭСК», - сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в зоне ответственности главного конкурента «Ленэнерго» находятся семь филиалов, из которых шесть располагаются в Ленинградской области, а один в Петербурге. Всего в регионе «ЛОЭСК» работает уже 15 лет. За это время степень износа сетей, принадлежащих энергетикам, снизилась с 85% до 60%. Сейчас компания обслуживает почти 12 километров воздушных и кабельных линий, 24 опорные подстанции классом напряжения 35-110 кВ и 3773 трансформаторные подстанции с общей мощностью 3,62 ГВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Павловске инспекторы ГИБДД гонялись за молодежью в каршеринге, которые незаконно купили аккаунт
В новогодние праздники в «Пулково» побывало более 758 тысяч пассажиров
В Ленобласти вторую неделю ищут домашнего енота Йокки, сбежавшего под Новый год
Бизнесмены Илья Трабер и Рамис Дебердеев завладели 75% акций электросетевой компании АО «ЛОЭСК»
Суд Петербурга рассмотрит дело под грифом «секретно» о мошенничестве в особо крупном размере
«Водоканал» рассказал, на что чаще всего жаловались петербуржцы в новогодние праздники
На улице Коллонтай сбили ребенка, перебегавшего дорогу на красный свет
В Петербурге выселили кальянную из дома-памятника
Жителям Дома Бака предложили выдавать «фирменные» каски из-за постоянных обрушений штукатурки
«Пересушенные шкурки»: Петербурженка отсудила тройную цену за шубку из соболя
В гараже дома в Пикалево нашли два угнанных «Лэнд Ровера» и экскаватор
Футболисты «Зенита» вернулись из отпуска и прошли медосмотр перед сборами
Из-за съемок фильма «Воздух» в Адмиралтейском районе ограничат движение
Труп мужчин в татуировках нашли за гаражами на новой трассе М-11
Петербуржцам показали, как радуются медведи новогодним елкам, отданным на переработку
Башня спряталась: «Лахта Центр» заволокло туманом
Следственный комитет исполнил мечту петербургской блокадницы, которая развозит продукты нуждающимся
Петербуржец, живущий в Австралии, рассказал о борьбе со страшными лесными пожарами
Жители Ленобласти перейдут на электронные трудовые книжки
60-летний скутерист насмерть переехал пенсионерку на проспекте Просвещения
Водителей Петербурга предупредили о надвигающемся тумане
В МФЦ Ленобласти регистрация новорожденного займет 15 минут
На ЕВРО-2020 сборная Финляндии будет жить в Репино, а тренироваться в Зеленогорске
Закладчика наркотиков из интернет-магазина «Уолт Дисней» осудили на 9 лет колонии
В СПбГУ учредят премию имени умершего онколога Андрея Павленко
Нападает на медведей, волков и людей: Гулявшую близ города россомаху заметили в Карелии
Облезлого до крови пса, выброшенного на улицу в Петербурге, спасла милосердная старушка
Потерявшийся пес катается на троллейбусе в Петербурге в поисках хозяина