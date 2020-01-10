Бизнесмены Илья Трабер и Рамис Дебердеев завладели 75% акций электросетевой компании АО «ЛОЭСК»

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:57:57+03:00

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75% акций АО «ЛОЭСК» отправились бизнесменам Илье Траберу и Рамису Дебердееву. 10 января гендиректор одной из крупнейших электросетевых компаний региона Дмитрий Симонов дал добро на крупную сделку и продал предпринимателям еще 37,5% акций.

- В общей сложности Илья Трабер и Рамис Дебердеев теперь владеют 75,01% акций электросетевой компании «ЛОЭСК», - сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в зоне ответственности главного конкурента «Ленэнерго» находятся семь филиалов, из которых шесть располагаются в Ленинградской области, а один в Петербурге. Всего в регионе «ЛОЭСК» работает уже 15 лет. За это время степень износа сетей, принадлежащих энергетикам, снизилась с 85% до 60%. Сейчас компания обслуживает почти 12 километров воздушных и кабельных линий, 24 опорные подстанции классом напряжения 35-110 кВ и 3773 трансформаторные подстанции с общей мощностью 3,62 ГВА.

ИСТОЧНИК KP.RU