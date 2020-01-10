2020-01-10T22:03:56+03:00
Дом. Семья

В Ленобласти вторую неделю ищут домашнего енота Йокки, сбежавшего под Новый год

Людям, которые найдут беглеца, гарантируют вознаграждение в размере 50 тысяч рублей [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Красавец Йокки играется с хозяевами и прячется в лесу уже вторую неделю. Фото: vk.com/irsaliyevaКрасавец Йокки играется с хозяевами и прячется в лесу уже вторую неделю. Фото: vk.com/irsaliyeva
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Подходит к концу вторая неделя тщательных поисков домашнего енота-полоскуна Йокки, который затерялся в Выборгском районе Ленобласти в парке «Гринвальд». Беглецу 1 год и 10 месяцев, он ушел из дома возле поселка Горки утром 31 декабря. Хозяева отправились за ним с поисковой собакой и даже поймали след, но енот так и не объявился.

Енота пытаются выманить разными лакомствами, но пока безуспешно. Фото: vk.com/irsaliyeva

Енота пытаются выманить разными лакомствами, но пока безуспешно. Фото: vk.com/irsaliyeva

- Йокки неагрессивный, пугливый и боится других животных. Сейчас у него период спаривания. Местные жители поселка Горки свидетельствуют о разорванных и разбросанных мусорных пакетах на помойке, женщина видела на снегу 1 января интересные следы. Закладки из кукурузы и орехов кто-то съедает. Все это хорошо, но нам катастрофически не хватает людей! – бьет тревогу хозяйка енота-полоскуна Динара Ирсалиева на своей странице во «Вконтакте».

5 января на Йокки наткнулся охотник со старым ягдтерьером. Однако мохнатый беглец не растерялся и скрылся от них в канаве. Бывалые посетители местного леса уверяют, что врагов у енота точно нет, но от многочисленных лис можно ждать чего угодно.

Для удобства волонтерам нарисовали подробную карту местности. Фото: vk.com/irsaliyeva

Для удобства волонтерам нарисовали подробную карту местности. Фото: vk.com/irsaliyeva

Отчаявшиеся хозяева сбросили пару килограмм и заработали кучу мозолей за время каждодневного поиска. В субботу 11 января они собираются искать зверька всем миром. В 10 утра на парковке парка «Гринвальд» ждут всех неравнодушных жителей Петербурга и Ленобласти, а также тех, кто жаждет получить за поимку животного вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Хозяева надеются найти Йокки уже в эти выходные. Дома его ждут такие деликатесы, как манговое пюре, авокадо и креветки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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