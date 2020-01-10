2020-01-10T21:57:38+03:00
Общество

В новогодние праздники в «Пулково» побывало более 758 тысяч пассажиров

Это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом сезона 2018-2019
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В аэропорте "Пулково" похвастались рекордной статистикой пассажиропотока в новогодние праздники.В аэропорте "Пулково" похвастались рекордной статистикой пассажиропотока в новогодние праздники.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В «Пулково» похвастались, что обслужили 758 537 пассажиров с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020-го. Этот показатель на 7% выше, чем за аналогичный период сезона 2018-2019. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток вырос на 8%, а на международных – на 5%.

- Самый загруженный день зимних каникул пришелся на 28 декабря 2019 года, когда аэропорт Санкт-Петербурга обслужил более 56,5 тыс. пассажиров. В праздничные дни популярными российскими направлениями стали Москва, Калининград и Сочи. За границу чаще всего летали в Минск, Прагу, Ригу, Хельсинки и Париж, - рассказали в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Добавим, что в 2019 году «Пулково» обслужил более 19 миллионов человек. За это время рейсы из Петербурга выполняли 72 авиакомпании по 163 направлениям полетов. Аэропорт занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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