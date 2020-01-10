2020-01-10T22:34:21+03:00
Происшествия

В Павловске инспекторы ГИБДД гонялись за молодежью в каршеринге, которые незаконно купили аккаунт

Водитель «Ниссана» решил удрать от стражей порядка, поскольку у него нет прав
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Молодежь удирала от инспекторов ГИБДД по ночной разбитой дороге. Фото: vk.com/dorinspbМолодежь удирала от инспекторов ГИБДД по ночной разбитой дороге. Фото: vk.com/dorinspb
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Ночью 10 января инспекторы ГИБДД отправились в бодрую погоню за подозрительной молодежью в каршеринге. Началось все с того, что стражи порядка потребовали остановить автомобиль для проверки. Однако 23-летний парень за рулем арендованного «Ниссана» ускорился и попытался скрыться.

Погоня завела обе стороны в местное садоводческое товарищество с «убитой» дорогой. Однако многочисленные ямы не помешали инспекторам ГИБДД догнать и задержать нарушителей на своем скромном ВАЗ-2115, пожертвовав подвеской машины.

- Оказалось, что за рулем каршеринга находился бесправник. С ним в машине сидели его подруга и приятель. Водитель пояснил, что купил аккаунт «Яндекс.Драйв» через Telegram. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, - пишет группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району.

Также в сообществе опубликовали видео, снятое молодежью из каршеринга. Всю погоню они пугаются и вслух рассуждают о том, как им скрыться, попутно ругая матом стражей порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Павловске инспекторы ГИБДД гонялись за молодежью в каршеринге, которые незаконно купили аккаунт
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