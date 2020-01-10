Минздрав РФ атаковали петербуржцы с жалобами на условия пребывания в Клинической больнице Святителя Луки

10 Янв. 2020 2020-01-10T23:07:00+03:00

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Жители Санкт-Петербурга обратились в Министерство здравоохранения РФ с жалобами на условия пребывания в Клинической больнице Святителя Луки. Осенью 2019 года медучреждение посетил губернатор Северной столицы, чтобы проверить там ход ремонта. Похоже, некоторые посетители больницы устали ждать и обратились за помощью в Минздрав.

- Мы попросили коллег из комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в ведении которого находится больница, оперативно разобраться и дать ответы на поставленные вопросы, - заверил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Известно, что в больнице запланирован капитальный ремонт на период с 2020-го по 2022 год. В частности, на пятом этаже медучреждения собираются открыть операционное отделение. Также в капремонт входит и онкологическое отделение, на которое больше всего жалуются петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU