2020-01-10T23:41:09+03:00
Общество

Общежитие для СПбГУ в Петергофе построит подрядчик, которого хотят обанкротить

ООО «Воймакс» построит общежитие за 159,4 миллионов рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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СПбГУ определил подрядчика, который построит новое общежитие в Петергофе.СПбГУ определил подрядчика, который построит новое общежитие в Петергофе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В СПбГУ выбрали подрядчика, который займется строительством общежития в Петергофе для бакалавров Высшей школы менеджмента. Здание появится в кампусе «Михайловская дача» по адресу Санкт-Петербургское шоссе, 109. Конкурс на строительство выиграло ООО «Воймакс». Это следует из сведений контракта на сайте госзакупок.

- В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. Победителем объявлено ООО «Воймакс». Поставщик снизил цену контракта со 160,2 миллионов рублей до 159,4 млн, - говорится в документе.

Примечательно, что в картотеке арбитражных дел легко найти иск к новоиспеченному строителю будущего общежития. Псковская компания «Версаль&К» хочет добиться банкротства «Воймакса» якобы за многочисленные долги. Судебное заседание по делу назначено на 22 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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