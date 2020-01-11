Прокуратура признала неэффективным ремонт Московского шоссе, где укладывали асфальт поверх луж

11 Янв. 2020 2020-01-11T00:47:11+03:00

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Прокуратура Пушкинского района Петербурга услышала жалобы горожан и провела проверку ремонта проезжей части напротив дома №246 по Московскому шоссе в поселке Ленсоветовский. Работы тут же признали неэффективными. В надзорном ведомстве установили, что в декабре 2019 года работники ООО «СК «Дальпитерстрой» укладывали асфальт прямо на ямы и выбоины, заполненные водой после дождя, явно нарушая все госстандарты.

- По результатам работ проезд в нормативное состояние не приведен, работы являются неэффективными. По фактам нарушений руководителю организации внесено представление, которое находится на рассмотрении, - передает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Устранение нарушений поставлено на контроль надзорным ведомством. У горе-подрядчика месяц на новый ремонт. Прокуратура требует отчитаться о результатах в письменной форме как можно скорее.

ИСТОЧНИК KP.RU