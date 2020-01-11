2020-01-11T01:26:51+03:00
Происшествия

«Прости, он сам виноват»: В Петербурге семиклассница застала дома окровавленного отчима, избитого мужчиной со шрамом

Знакомого отчима по имени Вова со шрамом на брови сейчас разыскивают полицейские
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Семиклассница до смерти напугалась, застав дома окровавленного отчима и его обидчика.Семиклассница до смерти напугалась, застав дома окровавленного отчима и его обидчика.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Красносельском районе Петербурга семиклассница обнаружила дома окровавленного отчима, которого избил собутыльник. Мужчина, представившийся Вовой, попытался успокоить девочку словами «прости, он сам виноват», накинул на себя капюшон и тут же ушел. Оказалось, знакомые выпивали, а потом повздорили.

- Испуганная девочка выбежала на улицу и позвонила матери, которая сообщила обо всем в дежурную часть. Прибывшие на место полицейские опросили избитого мужчину. Он подтвердил драку из-за конфликта. К слову, оказалось, что ранее отчима неоднократно судили, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Побитого отчима госпитализировали врачи скорой помощи. У него диагностировали резанные раны в области шеи, гематомы, ушибы, ссадины лба и затылка, а также перелом ключицы. Буйного Вову сейчас разыскивают полицейские. Из отличительных признаков у него смуглая кожа, шрам на брови и опухоль на правой ноге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Прости, он сам виноват»: В Петербурге семиклассница застала дома окровавленного отчима, избитого мужчиной со шрамом
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