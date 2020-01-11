2020-01-11T09:43:14+03:00
Происшествия

На трассе «Сортавала» легковушка столкнулась с грузовиком и вылетела на встречку

Водителя иномарки увезли в больницу в тяжелом состоянии
Анна ПОСЛЯНОВА
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Авария разделила водителей на две группы: одни утверждают, что на трассе никудышное освещение, вторые советуют ездить с включенными фарами. Фото: vk.com/spb_todayАвария разделила водителей на две группы: одни утверждают, что на трассе никудышное освещение, вторые советуют ездить с включенными фарами. Фото: vk.com/spb_today
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Авария с тремя участниками затормозила движение по трассе «Сортавала» в ночь на субботу, 11 января. Около полуночи на 21 километре автодороги «Фольксваген», за рулем которого сидел 43-летний водитель, столкнулся с грузовиком.

– Грузовик «Ман» двигался в попутном направлении, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – От удара «Фольксваген» наезжает на силовое ограждение, выезжает на полосу встречного движения и сталкивается с легковым автомобилем «Тойота» под управлением 38-летнего мужчины.

43-летний хозяин «Фольксвагена» получил тяжелые травмы. Мужчину увезли в Токсовскую больницу. Остальные участники аварии, к счастью, не пострадали.

Авария разделила петербургских водителей на две группы: одни утверждают, что на трассе – а особенно на этом участке – никудышное освещение и нет никакой защиты от ветра; вторые считают «Сортавалу» одной из лучших магистралей региона и советуют ездить с разумной скоростью и включенными фарами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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