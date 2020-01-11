В субботу, 11 января, в Петербурге тепло и без осадков

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:00:08+03:00

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Первые постновогодние выходные в Петербурге встретят спокойной погодой – без сильного ветра, экстремальных температур и осадков.

– Сегодня свое влияние на погоду сохранит гребень антициклона, – предупреждает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Ориентированный с запада на восток, он вызовет в облаках прояснения и оградит город от осадков. Температура воздуха – ноль-два градуса, в Ленинградской области – от минус трех до плюс двух. Ветер юго-западный пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В Северо-Западном Росгидромете предупреждают о возможной гололедице, ведь ночью температура опускалась до минус двух, а местами и до минус четырех градусов.

Продолжит выходные еще более теплое воскресенье: днем 12 января воздух прогреется до пяти градусов выше нуля. Правда, тепло принесет с собой осадки. Утром и днем в воскресенье обещают «снегодождь» и сильные порывы ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU