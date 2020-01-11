2020-01-11T10:00:08+03:00
Происшествия

В субботу, 11 января, в Петербурге тепло и без осадков

Виной тому «гребень антициклона»
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Продолжит выходные еще более теплое воскресенье.Продолжит выходные еще более теплое воскресенье.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Первые постновогодние выходные в Петербурге встретят спокойной погодой – без сильного ветра, экстремальных температур и осадков.

– Сегодня свое влияние на погоду сохранит гребень антициклона, – предупреждает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Ориентированный с запада на восток, он вызовет в облаках прояснения и оградит город от осадков. Температура воздуха – ноль-два градуса, в Ленинградской области – от минус трех до плюс двух. Ветер юго-западный пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В Северо-Западном Росгидромете предупреждают о возможной гололедице, ведь ночью температура опускалась до минус двух, а местами и до минус четырех градусов.

Продолжит выходные еще более теплое воскресенье: днем 12 января воздух прогреется до пяти градусов выше нуля. Правда, тепло принесет с собой осадки. Утром и днем в воскресенье обещают «снегодождь» и сильные порывы ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге стали реже рождаться, но и реже умирать
На требование ДПС остановить машину «синий» водитель перепутал педали и перевернулся
Молодой человек на «Ладе» сбил двух пешеходов на «зебре»
В субботу, 11 января, в Петербурге тепло и без осадков
На трассе «Сортавала» легковушка столкнулась с грузовиком и вылетела на встречку
«Прости, он сам виноват»: В Петербурге семиклассница застала дома окровавленного отчима, избитого мужчиной со шрамом
Прокуратура признала неэффективным ремонт Московского шоссе, где укладывали асфальт поверх луж
9-летнюю девочку, которая ушла от пьяной матери на улицу, могут отправить в социальную гостиницу в Петербурге
Общежитие для СПбГУ в Петергофе построит подрядчик, которого хотят обанкротить
Минздрав РФ атаковали петербуржцы с жалобами на условия пребывания в Клинической больнице Святителя Луки
В Павловске инспекторы ГИБДД гонялись за молодежью в каршеринге, которые незаконно купили аккаунт
В новогодние праздники в «Пулково» побывало более 758 тысяч пассажиров
В Ленобласти вторую неделю ищут домашнего енота Йокки, сбежавшего под Новый год
Бизнесмены Илья Трабер и Рамис Дебердеев завладели 75% акций электросетевой компании АО «ЛОЭСК»
Суд Петербурга рассмотрит дело под грифом «секретно» о мошенничестве в особо крупном размере
«Водоканал» рассказал, на что чаще всего жаловались петербуржцы в новогодние праздники
На улице Коллонтай сбили ребенка, перебегавшего дорогу на красный свет
В Петербурге выселили кальянную из дома-памятника