2020-01-11T11:14:06+03:00
Происшествия

Молодой человек на «Ладе» сбил двух пешеходов на «зебре»

Оба получили тяжелые травмы
Анна ПОСЛЯНОВА
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В месте, где произошло несчастье, работают сразу несколько остановок общественного транспорта.В месте, где произошло несчастье, работают сразу несколько остановок общественного транспорта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу два пешехода отправились в больницу после того, как попытались перейти проспект Большевиков напротив дома №21, у перекрестка рядом со станцией метро «Улица Дыбенко», в субботу, 11 января, в начале девятого утра. Мужчина и женщина попали под колоса «Лады Приора».

– 22-летний водитель наехал на двух пешеходов в зоне регулируемого пешеходного перехода, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Женщина 59 лет и мужчина 27 лет получили тяжелые травмы. Обоих госпитализировали в Александровскую больницу.

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа. Выясняют, на какой сигнал светофора ехал молодой водитель – на зеленый или на красный.

В месте, где произошло несчастье, работают сразу несколько остановок общественного транспорта, где также останавливаются такси и маршрутки. Из-за плотного трафика и беспорядочного торможения многие пешеходы часто заканчивают переходить дорогу по окончании своего «зеленого».

ИСТОЧНИК KP.RU

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