2020-01-11T11:30:15+03:00
Происшествия

На требование ДПС остановить машину «синий» водитель перепутал педали и перевернулся

Ни он, ни его нетрезвый пассажир не пострадал [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Теперь водитель, который путает педали, ждет итогов проверки и наказания. Фото: vk.com/spb_todayТеперь водитель, который путает педали, ждет итогов проверки и наказания. Фото: vk.com/spb_today
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Курьезная авария, чудом обошедшаяся без травм, произошла на улице Руставели у съезда в Мурино сегодня, 11 января, примерно в 01:40.

– Сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль «Мазда» для проверки документов, – сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – Но водитель, перепутав педали, наехал на препятствие. Автомобиль опрокинулся.

Автор «перевертыша» не пострадал. Цел и невредим остался и его пассажир.

– Два «синих» тела уезжали от гаишников, но не смогли, – сообщает в сети очевидец ДТП Вячеслав. – Оба в наручниках отдыхали на асфальте.

По словам еще одного свидетеля аварии, петербуржца Юрия, иномарка якобы уходила от погоди, но «не вошла в поворот», а после вынужденной остановки водитель «начал драться с полицейскими».

Теперь водитель, который путает педали, ждет итогов проверки и наказания.

На требование ДПС остановить машину «синий» водитель перепутал педали и перевернулся.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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