На требование ДПС остановить машину «синий» водитель перепутал педали и перевернулся
Курьезная авария, чудом обошедшаяся без травм, произошла на улице Руставели у съезда в Мурино сегодня, 11 января, примерно в 01:40.
– Сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль «Мазда» для проверки документов, – сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – Но водитель, перепутав педали, наехал на препятствие. Автомобиль опрокинулся.
Автор «перевертыша» не пострадал. Цел и невредим остался и его пассажир.
– Два «синих» тела уезжали от гаишников, но не смогли, – сообщает в сети очевидец ДТП Вячеслав. – Оба в наручниках отдыхали на асфальте.
По словам еще одного свидетеля аварии, петербуржца Юрия, иномарка якобы уходила от погоди, но «не вошла в поворот», а после вынужденной остановки водитель «начал драться с полицейскими».
Теперь водитель, который путает педали, ждет итогов проверки и наказания.
На требование ДПС остановить машину «синий» водитель перепутал педали и перевернулся.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU