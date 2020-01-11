В Петербурге стали реже рождаться, но и реже умирать

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:04:37+03:00

Самым плодотворным месяцев 2019 года стал июль, который принес 5699 новорожденных петербуржцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году зафиксировали самые низкие показатели смертности и рождаемости за последние восемь лет

Изменить размер текста: A A

Статистикой за прошедший год поделился петербургский Комитет по делам ЗАГС. 2019-ый принес городу на Неве сразу два рекорда: одновременно зафиксировали самую низкую рождаемость и самую низкую смертность за последние восемь лет.

По данным ведомства, в 2019 году на свет появилось 59 665 петербуржцев. Ниже 60 тысяч рождаемость в Петербурге опускалась только в 2011 году, когда город пополнился 57 538 малышами. Так, в 2018-ом родилось 64 573 ребенка.

Самым плодотворным стал июль (плюс 5699 новорожденных петербуржцев), меньше всего малышей принес март (4574 человека).

Умерло в 2019 году всего на 277 петербуржцев меньше, чем родилось: 59 388 человек. При этом настолько низкой смертности не наблюдали, как минимум, последние восемь лет.

Больше всего жизней – 5592 – унес январь. А самым милосердным среди месяцев 2019 года стал июнь: в него скончалось 4575 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU