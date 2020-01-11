В Колпино в канаве у кладбища нашли истерзанного приезжего, привязанного к мосту

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:31:16+03:00

В убийстве заподозрили мужчину, который сообщил о страшной находке в полицию

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Мертвого 30-летнего приезжего из Мурманской области, привязанного за шею спортивными штанами к опоре моста, нашли в канаве рядом с Ново-Колпинским кладбищем. О страшной находке около семи часов вечера пятницы, 10 января, в полицию сообщил 42-летний житель Петербурга.

– При осмотре тела экспертом выявили черепно-мозговые травмы и колото-резаное ранение брюшной полости, – сообщает «Оперативное прикрытие».

Вскоре люди в форме снова связались с петербуржцем, заметившим труп в кладбищенской канаве. Из заявителя он стал подозреваемым.

– Мужчину задержали по месту жительства для разбирательства, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители заподозрили петербуржца в том, что он сам причастен к предполагаемому убийству: дело в том, что мужчина уже девять раз судим за преступления с наркотиками, кражи и сопротивление полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU