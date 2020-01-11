Новый детский сад в Шушарах откроется к 8 Марта

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:34:03+03:00

Сад на 105 мест уже сдан и введен в эксплуатацию. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Изменить размер текста: A A

Новый детский садик на 180 мест в Шушарах, на Школьной улице, нужно открыть уже весной. Об этом в ходе объезда Пушкинского района Петербурга заявил губернатор Александр Беглов.

– Подтягивайте сроки, чтобы к 8 Марта сделать подарок и открыть детский сад, – дал он поручение строителям.

Встроенный сад станет третьим дошкольным учреждением в Шушарах. На сегодня там работают три садика – 37, 38 и 39 – и дошкольное отделение школы №93. Новое учреждение станет филиалом детского сада №37.

Сад на 105 мест уже сдан и введен в эксплуатацию. В течение февраля обещают закончить чистовую отделку и установить нужное оборудование, закупленное районными властями.

– Мы выкупаем в этом же доме еще одно смежное помещение на 75 мест, – добавил Александр Беглов. – Таким образом, весной начнет работать детский сад на 180 мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смольный пообещал ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой Шушар за пять лет

Жители Шушар добились пристального внимания к себе со стороны городских властей. Сегодня, 11 января, губернатор Петербурга Александр Беглов выехал в Пушкинской район с очередным визитом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU