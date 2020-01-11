Новый детский сад в Шушарах откроется к 8 Марта
Новый детский садик на 180 мест в Шушарах, на Школьной улице, нужно открыть уже весной. Об этом в ходе объезда Пушкинского района Петербурга заявил губернатор Александр Беглов.
– Подтягивайте сроки, чтобы к 8 Марта сделать подарок и открыть детский сад, – дал он поручение строителям.
Встроенный сад станет третьим дошкольным учреждением в Шушарах. На сегодня там работают три садика – 37, 38 и 39 – и дошкольное отделение школы №93. Новое учреждение станет филиалом детского сада №37.
Сад на 105 мест уже сдан и введен в эксплуатацию. В течение февраля обещают закончить чистовую отделку и установить нужное оборудование, закупленное районными властями.
– Мы выкупаем в этом же доме еще одно смежное помещение на 75 мест, – добавил Александр Беглов. – Таким образом, весной начнет работать детский сад на 180 мест.
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Жители Шушар добились пристального внимания к себе со стороны городских властей. Сегодня, 11 января, губернатор Петербурга Александр Беглов выехал в Пушкинской район с очередным визитом (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU