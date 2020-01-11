2020-01-11T14:10:40+03:00
Происшествия

Трое в масках ограбили клинику лазерной медицины на Гжатской

Чтобы оставить косметологов без оборудования, преступникам понадобилось две минуты
Анна ПОСЛЯНОВА
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Искать молниеносных грабителей будут с помощью видеозаписей, а также следов рук и обуви.Искать молниеносных грабителей будут с помощью видеозаписей, а также следов рук и обуви.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За операцией «Украсть за две минуты» наблюдал из окна своей квартиры на Гжатской улице 30-летний петербуржец. В три часа ночи 10 января мужчина заметил, как трое в масках выносят коробки из соседней клиники лазерной и эстетической медицины. Очевидец тут же включил камеру смартфона и вызвал полицию.

Но до прибытия людей в форме преступники успели погрузить награбленное в свой белый «Фиат Дукато» и укатить куда-то в сторону улицы Гидротехников. Рассмотреть номер микроавтобуса мужчина не смог, зато предоставил полиции запись с телефона.

– В результате просмотра видеозаписи установлено, что трое мужчин в черных куртках с капюшонами и в масках отжали стеклопакет окна первого этажа и проникли в помещение клиники, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Записи камер в клинике показали, что злоумышленники подготовили к выносу оборудование. А записи с камер на фасаде зафиксировали, как они погрузили похищенное в микроавтобус и скрылись.

На то, чтобы подготовить оборудование к выносу, неизвестным понадобилось всего две минуты. Искать молниеносных грабителей будут с помощью видеозаписей, а также следов рук и обуви, оставленных на месте преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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