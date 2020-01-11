За пятницу в Петербурге «заминировали» 285 объектов и эвакуировали 3367 человек
Традиционные «минирования» судов Петербурга, а вместе с ними и других общественных объектов города, продолжаются. В пятницу, 10 января, с трех электронных адресов на адреса судов в Адмиралтейском, Красногвардейском, Колпинском, Петроградском, Невском, Центральном, Василеостровском, Калининском, Выборгском и Московском районах поступило с десяток писем о бомбах.
– Всего осмотрено 285 объектов: 17 судов, 18 медицинских учреждений, 126 учебных заведений, 101 детский сад, 23 гостиницы, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Эвакуировано 3367 человек из 39 объектов, из 246 объектов по решению администрации эвакуация не проводилась.
Для проверок и эвакуаций задействовали 458 специалистов ОВД. Все объекты проверили уже к середине дня. Никаких бомб и взрывчатых веществ в них не нашли.
Материалы на «мыльных» террористов передали следователям. Готовятся завести уголовное дело. Шутникам может грозить вплоть до восьми лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU