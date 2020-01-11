2020-01-11T14:26:09+03:00
Происшествия

За пятницу в Петербурге «заминировали» 285 объектов и эвакуировали 3367 человек

На лже-минеров готовятся завести уголовное дело
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
«Мыльным» террористам может грозить вплоть до восьми лет тюрьмы.«Мыльным» террористам может грозить вплоть до восьми лет тюрьмы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Традиционные «минирования» судов Петербурга, а вместе с ними и других общественных объектов города, продолжаются. В пятницу, 10 января, с трех электронных адресов на адреса судов в Адмиралтейском, Красногвардейском, Колпинском, Петроградском, Невском, Центральном, Василеостровском, Калининском, Выборгском и Московском районах поступило с десяток писем о бомбах.

– Всего осмотрено 285 объектов: 17 судов, 18 медицинских учреждений, 126 учебных заведений, 101 детский сад, 23 гостиницы, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Эвакуировано 3367 человек из 39 объектов, из 246 объектов по решению администрации эвакуация не проводилась.

Для проверок и эвакуаций задействовали 458 специалистов ОВД. Все объекты проверили уже к середине дня. Никаких бомб и взрывчатых веществ в них не нашли.

Материалы на «мыльных» террористов передали следователям. Готовятся завести уголовное дело. Шутникам может грозить вплоть до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С перехватывающей стоянки на «Гражданском проспекте» украли серверы и шлагбаумы на 740 тысяч рублей
Смольный пообещал ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой Шушар за пять лет
За пятницу в Петербурге «заминировали» 285 объектов и эвакуировали 3367 человек
Трое в масках ограбили клинику лазерной медицины на Гжатской
Новый детский сад в Шушарах откроется к 8 Марта
Петербургские дети идут на преступления в два раза чаще московских
В Колпино в канаве у кладбища нашли истерзанного приезжего, привязанного к мосту
В Петербурге стали реже рождаться, но и реже умирать
На требование ДПС остановить машину «синий» водитель перепутал педали и перевернулся
Молодой человек на «Ладе» сбил двух пешеходов на «зебре»
В субботу, 11 января, в Петербурге тепло и без осадков
На трассе «Сортавала» легковушка столкнулась с грузовиком и вылетела на встречку
«Прости, он сам виноват»: В Петербурге семиклассница застала дома окровавленного отчима, избитого мужчиной со шрамом
Прокуратура признала неэффективным ремонт Московского шоссе, где укладывали асфальт поверх луж
9-летнюю девочку, которая ушла от пьяной матери на улицу, могут отправить в социальную гостиницу в Петербурге
Общежитие для СПбГУ в Петергофе построит подрядчик, которого хотят обанкротить
Минздрав РФ атаковали петербуржцы с жалобами на условия пребывания в Клинической больнице Святителя Луки
В Павловске инспекторы ГИБДД гонялись за молодежью в каршеринге, которые незаконно купили аккаунт
В новогодние праздники в «Пулково» побывало более 758 тысяч пассажиров
В Ленобласти вторую неделю ищут домашнего енота Йокки, сбежавшего под Новый год
Бизнесмены Илья Трабер и Рамис Дебердеев завладели 75% акций электросетевой компании АО «ЛОЭСК»
Суд Петербурга рассмотрит дело под грифом «секретно» о мошенничестве в особо крупном размере
«Водоканал» рассказал, на что чаще всего жаловались петербуржцы в новогодние праздники
На улице Коллонтай сбили ребенка, перебегавшего дорогу на красный свет
В Петербурге выселили кальянную из дома-памятника