2020-01-11T14:53:09+03:00
Общество

Смольный пообещал ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой Шушар за пять лет

Существенные изменения чиновники предрекают жителям уже через три года
Анна ПОСЛЯНОВА
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Чтобы полностью решить вопрос, городу нужно более 600 миллиардов рублей. Фото: Администрация Пушкинского района Санкт-ПетербургаЧтобы полностью решить вопрос, городу нужно более 600 миллиардов рублей. Фото: Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
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Жители Шушар добились пристального внимания к себе со стороны городских властей. Сегодня, 11 января, губернатор Петербурга Александр Беглов выехал в Пушкинской район с очередным визитом.

– За один день все проблемы с нехваткой социальной инфраструктуры в Шушарах не решить, но мы работаем. Чтобы полностью решить этот вопрос, нам для начала предстоит заработать более 600 миллиардов рублей, – заявил он. – В течение пяти лет дисбаланс между жилой и социальной застройкой будет ликвидирован либо сведен к минимуму, а через три года он будет уже существенно сокращен.

Градоначальник напомнил, что в конце прошлого года после капитального ремонта открыли новую площадку социально-досугового центра для пожилых, а перед новым годом запустили первую в Петербурге цифровую электроподстанцию «Детскосельская», которая теперь обеспечивает скоростную автодорогу «Москва – Петербург» и жилую застройку района.

В этом году в планах ввести в строй станцию «Скорой помощи», которая строится с 2015 года, а также выкупить помещения для встроенных детских садов и офисов врачей общей практики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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