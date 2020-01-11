У разбойников, которые утром ограбили салон мобильной связи, нашли пистолеты, нож и электрошокер

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:16:10+03:00

Оба преступника попытались скрыться от полиции, но воспользоваться оружием, к счастью, не успели. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Несколько часов понадобилось петербургской полиции, чтобы найти и задержать разбойников, которые только сегодня утром провернули успешное дельце. Около девяти часов утра субботы, 11 января, мужчина, закрывший лицо шарфом, ворвался в салон сотовой связи на улице Савушкина, схватил и повалил на пол женщину-продавца, связал ей руки, а затем ушел, прихватив с десяток смартфонов на 800 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/754128" frameborder="0"></iframe> Ограбление салона сотовой связи на улице Савушкина попало на видео.Видео: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как выяснилось, на улице в машине разбойника ждал его сообщник. Уже днем мужчин – петербуржца и приезжего из одного из соседних государств, обоим 34 года – нашли и попытались задержать. Но преступники пустились наутек.

– При задержании оба попытались оказать активное сопротивление и скрыться на своем автомобиле, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Но машина была блокирована сотрудниками полиции.

В салоне нашли несколько мобильников – в большинстве своем, новеньких «Айфонов». Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Авто остановили на площади Александра Невского. В салоне нашли несколько мобильников – в большинстве своем, новеньких «Айфонов» – и оружие: два заряженных травматических пистолета, нож, электрошокер. По всей видимости, часть мобильников преступники успели продать: в машине обнаружили деньги.

На обоих разбойников завели уголовное дело. Теперь налетчикам грозит по 12 лет за решеткой, а если выяснится, что это не единственное их «дело», то все 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU