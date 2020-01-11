Мертвая рыба в Лахтинском Разливе напугала петербуржцев

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:53:20+03:00

Массовый мор рыбы в Разливе наблюдают не впервые. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Мор рыбы связывают со штормом и с теплой зимой

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В Лахтинском Разливе снова заметили дохлую рыбу. Житель Петербурга Максим выложил снимки со всплывшей кверху брюхом рыбой на фоне «Лахта Центра» сегодня днем, 11 января, и отметил, что «ее достаточно много».

Жители Приморского района выдвигают разные версии. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Получить комментарий Росприроднадзора «Комсомолке» пока не удалось, однако известно, что массовый мор рыбы в Разливе наблюдают не впервые.

– В прошлом году так тоже было зимой, тогда всех успокоили, что рыба задохнулась, – напоминает в сети местная жительница Татьяна. – Но теперь-то льда нет, так что нехваткой кислорода не отбояриться.

Снимки со всплывшей кверху брюхом рыбой на фоне «Лахта Центра» появились в сети сегодня днем. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Жители Приморского района выдвигают разные версии. Гибель рыбы связывают с потеплением и с недавним штормом: мол, рыбу могло убить волнами о камни, а затем прибить к берегам Разлива.

Гибель рыбы связывают с потеплением и с недавним штормом. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

– Осенью весь Ласковый пляж был в рыбе: просто не пройти к воде, – отмечает петербурженка Ирина. – Так что кто его знает, что там приключилось. Может, и не из-за человека вовсе.

ИСТОЧНИК KP.RU