2020-01-11T18:53:20+03:00
Происшествия

Мертвая рыба в Лахтинском Разливе напугала петербуржцев

Мор рыбы связывают со штормом и с теплой зимой
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Массовый мор рыбы в Разливе наблюдают не впервые. Фото: vk.com/sosedi_kvartalaМассовый мор рыбы в Разливе наблюдают не впервые. Фото: vk.com/sosedi_kvartala
Изменить размер текста:

В Лахтинском Разливе снова заметили дохлую рыбу. Житель Петербурга Максим выложил снимки со всплывшей кверху брюхом рыбой на фоне «Лахта Центра» сегодня днем, 11 января, и отметил, что «ее достаточно много».

Жители Приморского района выдвигают разные версии. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Жители Приморского района выдвигают разные версии. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Получить комментарий Росприроднадзора «Комсомолке» пока не удалось, однако известно, что массовый мор рыбы в Разливе наблюдают не впервые.

– В прошлом году так тоже было зимой, тогда всех успокоили, что рыба задохнулась, – напоминает в сети местная жительница Татьяна. – Но теперь-то льда нет, так что нехваткой кислорода не отбояриться.

Снимки со всплывшей кверху брюхом рыбой на фоне «Лахта Центра» появились в сети сегодня днем. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Снимки со всплывшей кверху брюхом рыбой на фоне «Лахта Центра» появились в сети сегодня днем. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Жители Приморского района выдвигают разные версии. Гибель рыбы связывают с потеплением и с недавним штормом: мол, рыбу могло убить волнами о камни, а затем прибить к берегам Разлива.

Гибель рыбы связывают с потеплением и с недавним штормом. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Гибель рыбы связывают с потеплением и с недавним штормом. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

– Осенью весь Ласковый пляж был в рыбе: просто не пройти к воде, – отмечает петербурженка Ирина. – Так что кто его знает, что там приключилось. Может, и не из-за человека вовсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Библиотека Маяковского начала выдавать книги на дом приезжим
Мертвая рыба в Лахтинском Разливе напугала петербуржцев
У разбойников, которые утром ограбили салон мобильной связи, нашли пистолеты, нож и электрошокер
Петергоф вышел на митинг против мусоросжигающего завода
С перехватывающей стоянки на «Гражданском проспекте» украли серверы и шлагбаумы на 740 тысяч рублей
Смольный пообещал ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой Шушар за пять лет
За пятницу в Петербурге «заминировали» 285 объектов и эвакуировали 3367 человек
Трое в масках ограбили клинику лазерной медицины на Гжатской
Новый детский сад в Шушарах откроется к 8 Марта
Петербургские дети идут на преступления в два раза чаще московских
В Колпино в канаве у кладбища нашли истерзанного приезжего, привязанного к мосту
В Петербурге стали реже рождаться, но и реже умирать
На требование ДПС остановить машину «синий» водитель перепутал педали и перевернулся
Молодой человек на «Ладе» сбил двух пешеходов на «зебре»
В субботу, 11 января, в Петербурге тепло и без осадков
На трассе «Сортавала» легковушка столкнулась с грузовиком и вылетела на встречку
«Прости, он сам виноват»: В Петербурге семиклассница застала дома окровавленного отчима, избитого мужчиной со шрамом
Прокуратура признала неэффективным ремонт Московского шоссе, где укладывали асфальт поверх луж
9-летнюю девочку, которая ушла от пьяной матери на улицу, могут отправить в социальную гостиницу в Петербурге
Общежитие для СПбГУ в Петергофе построит подрядчик, которого хотят обанкротить
Минздрав РФ атаковали петербуржцы с жалобами на условия пребывания в Клинической больнице Святителя Луки
В Павловске инспекторы ГИБДД гонялись за молодежью в каршеринге, которые незаконно купили аккаунт
В новогодние праздники в «Пулково» побывало более 758 тысяч пассажиров
В Ленобласти вторую неделю ищут домашнего енота Йокки, сбежавшего под Новый год
Бизнесмены Илья Трабер и Рамис Дебердеев завладели 75% акций электросетевой компании АО «ЛОЭСК»
Суд Петербурга рассмотрит дело под грифом «секретно» о мошенничестве в особо крупном размере
«Водоканал» рассказал, на что чаще всего жаловались петербуржцы в новогодние праздники
На улице Коллонтай сбили ребенка, перебегавшего дорогу на красный свет
В Петербурге выселили кальянную из дома-памятника