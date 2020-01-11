Библиотека Маяковского начала выдавать книги на дом приезжим

11 Янв. 2020 2020-01-11T19:21:59+03:00

Для того, чтобы сохранить фонды, при этом не отпугнув читателей, в библиотеке разработали целую систему. Фото: Евгения ГУСЕВА

Регистрация в Петербурге и Ленобласти для чтения на дому теперь не требуется

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Публичка сделала подарок к Новому году сразу всем россиянам: правило об обязательной регистрации в Петербурге или Ленобласти для того, чтобы взять книжку домой, отменили с боем курантов.

– Теперь Маяковка выдает книги на дом всем, у кого есть читательский билет: регистрация в Петербурге или Ленинградской области больше не нужна, – сообщают в библиотеке. – Изменения касаются только граждан России. В остальных случаях мы по-прежнему просим предоставить данные о прописке или временной регистрации минимум на 60 дней.

Для того, чтобы сохранить фонды, при этом не отпугнув читателей, в библиотеке разработали целую систему. Отслеживать срок возврата книг читатели могут на Портале общедоступных библиотек Петербурга. Через личный кабинет книгу можно продлить (правда, всего раз и только на 14 дней). Можно продлить книгу и по телефону или даже через группу во «ВКонтакте».

За каждый день просрочки наказывают трехрублевым штрафом. Должники-библиофилы, которые не возвращают книжку больше четырех месяцев, караются отлучением от всех общедоступных библиотек города до тех пор, пока не вернут книгу на место. Списать штраф, если возможности покрыть его нет, можно в День возвращенной книги, который проводят дважды в год: в конце декабря и конце мая.

ИСТОЧНИК KP.RU