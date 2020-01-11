Дом молодежи «Форпост» реконструируют за 361 миллион рублей

11 Янв. 2020 2020-01-11T20:21:23+03:00

На чердаке заменят стропильную систему, а на первом этаже появится новое окно. Фото: Яндекс. Карты

Под современное использование здание-памятник приспособят до конца года

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Дом молодежи «Форпост», в прошлом – ДК «Первомайский», готовится к активной стадии реконструкции, стартовавшей в октябре прошлого года. До конца 2020-го региональный памятник на Большом Сампсониевском проспекте, построенный в 1907-1908 годах в качестве богадельни общины церкви святого Сампсония, приспособят «для современного использования».

Работы выполнит компания «Аркада», вести их будут по проекту фирмы «Орантус». Вся реконструкция обойдется городскому бюджету в 360,6 миллиона рублей.

Здание построили в 1907-1908 годах в качестве богадельни. Фото: «Ленинград. Энциклопедический справочник», 1957 год. Пересъемка: pastvu.com

Как гласит конкурсная документация, по итогам работ на первом этаже разместят административные, учебные, зрелищные, выставочные, рекреационные и технические помещения. Второй этаж займут учебные, кружковые, репетиционные помещения и лекционно-выставочный зал.

– Для устройства помещений в чердачном пространстве нужно демонтировать стропильную систему и устроить новую совмещенную утепленную кровлю с сохранением геометрических параметров исторической крыши, – говорится в техзадании. – Надо заменить деревянные фермы на металлические, отреставрировать штукатурный слой фасадов, воссоздать историческое заполнение главного входа и воротного проема, а также деревянные оконные заполнения с исторической растекловкой окон главного фасада.

Кроме того, кровлю заменят полностью, а на уровне первого этажа на месте заложенного дверного проема появится окно.

ИСТОЧНИК KP.RU