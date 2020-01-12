Прогноз погоды на 12 января в Санкт-Петербурге: дождь и + 5

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:47:17+03:00

По-настоящему снежной и морозной зимы в этом году уже не предвидится - а вот дождей и оттепелей будет в избытке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Увы, но зима к нам по-прежнему не торопится - хоть и дает о себе знать ночными метелями

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Обрадовались нежданной ночной метели? Мы тоже! Однако радость эта, судя по всему, будет недолгой. Согласно прогнозам синоптиков, уже в первой половине дня 12 января в Санкт-Петербурге вновь установится аномально теплая погода - с дождём и стабильным "плюсом" на термометре.

- Днём воздух в Северной столице прогреется до + 3 - +5 градусов, - рассказали "Комсомолке" в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Местами пройдут дожди. К вечеру на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет постепенно понижаться - имейте это в виду, если для вас характерна метеозависимость.

Точно такая же картина, отмечают специалисты, сохранится и завтра - с той лишь небольшой разницей, что температура опустится до + 1 - +3 градусов. Настоящей же зимы стоит ждать лишь к Крещению - по предварительным прогнозам, стабильный "минус" у нас установится не раньше 16 января.

ИСТОЧНИК KP.RU