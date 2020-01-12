Неизвестный «пироман» проник в дом и поджег детскую коляску в Центральном районе Санкт-Петербурга

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:32:20+03:00

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Странное и пугающее происшествие произошло в ночь с 11 на 12 января в Центральном районе Санкт-Петербурга. В одну из парадных многоквартирного дома на улице Моховая, 18, проник неизвестный мужчина. Какое-то время он бесцельно бродил по помещению, пока не обратил внимание на пару детских колясок, оставленных возле почтовых ящиков.

- Далее он склонился над ними и что-то сделал, - рассказывают очевидцы случившегося в группе Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, где была опубликована видеозапись инцидента. – А когда отошел, стало видно, что одна из колясок частично охвачена пламенем.

Сделав свое черное дело, мужчина быстрым шагом покинул парадную. Чем именно он руководствовался, был ли он знаком с женщиной, которой принадлежит коляска, и что в итоге случилось с подожженным имуществом, пока не известно. Скорее всего, рискового (он даже не догадался скрыть лицо) хулигана уже ищет полиция.

Неизвестный мужчина поджег детскую коляску в Центральном районе Санкт-Петербурга.Видео: Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург

ИСТОЧНИК KP.RU