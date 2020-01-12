2020-01-12T10:31:07+03:00
Общество

Штормовой ветер, гололед, ДТП и коммунальные аварии: Ленобласть на два дня окажется в плену стихии

Спасатели призывают людей быть осторожнее - воздержаться от походов в лес, внимательнее смотреть по сторонам и осмотрительно вести себя за рулем
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ленобласть окажется в плену стихии на два дня - 12 и 13 января, в воскресенье и понедельник соответственно.Ленобласть окажется в плену стихии на два дня - 12 и 13 января, в воскресенье и понедельник соответственно.Фото: Артем КИЛЬКИН
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И снова о погоде – ее в новостной ленте, как известно, много не бывает. Быть втройне осторожнее призывает региональное управление МЧС жителей Ленинградской области. Уже сегодня, 12 января, там начнется настоящий разгул стихии.

- Местами на территории Ленинградской области ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду, - отмечают в ведомстве. – А на прибрежных территориях – до 20 метров в секунду.

В понедельник, 13 января, скорость ветра немного снизится, но по-прежнему будет оставаться серьезной: до 15 метров в секунду. Кроме того, в регионе ждут гололедицу – дороги уже сегодня к вечеру покроет плотный ледяной панцирь. Поэтому водителей просят соблюдать скоростной режим, а пешеходов – внимательнее смотреть по сторонам и не перебегать проезжую часть в неположенных местах. Также спасатели просят воздержаться на эти два дня от походов в лес и не выходить на лед в акваториях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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