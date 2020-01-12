2020-01-12T10:56:42+03:00
Общество

Бесплатный автобус от метро «Комендантский проспект» до торгового центра «Мега Парнас» отменили в Санкт-Петербурге

По словам руководства ТЦ, маршрут был экспериментальным
Сергей ВОЛЧКОВ
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Маршрут пользовался популярностью у жителей и гостей Санкт-Петербурга, однако не устроил руководство торгового центра.Маршрут пользовался популярностью у жителей и гостей Санкт-Петербурга, однако не устроил руководство торгового центра.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Печальная новость для тех, кто привык совершать покупки в ТЦ «Мега Парнас». Бесплатные автобусы от метро «Комендантский проспект» туда больше не ходят – последний рейс они совершили 29 декабря, а после маршрут, для многих жителей и гостей Санкт-Петербурга уже давно ставший привычным, закрыли. В самом торговом центре отмечают, что такое решение приняло руководство.

- Маршрут был тестовым, экспериментальным, - пояснили «Комсомолке» специалисты ТЦ. – Судя по всему, руководство в нем что-то не устроило, какой-то показатель оказался слишком низким или, наоборот, слишком высоким, и эксперимент решено было завершить.

Конкретную причину собеседники издания назвать затруднились. Нет на данный момент никакой информации и о том, окончательное это решение или же временное. По крайней мере, уточнили в торговом центре, никаких альтернативных предложений к ним пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Бесплатный автобус от метро «Комендантский проспект» до торгового центра «Мега Парнас» отменили в Санкт-Петербурге
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