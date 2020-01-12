Бесплатный автобус от метро «Комендантский проспект» до торгового центра «Мега Парнас» отменили в Санкт-Петербурге

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:56:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Печальная новость для тех, кто привык совершать покупки в ТЦ «Мега Парнас». Бесплатные автобусы от метро «Комендантский проспект» туда больше не ходят – последний рейс они совершили 29 декабря, а после маршрут, для многих жителей и гостей Санкт-Петербурга уже давно ставший привычным, закрыли. В самом торговом центре отмечают, что такое решение приняло руководство.

- Маршрут был тестовым, экспериментальным, - пояснили «Комсомолке» специалисты ТЦ. – Судя по всему, руководство в нем что-то не устроило, какой-то показатель оказался слишком низким или, наоборот, слишком высоким, и эксперимент решено было завершить.

Конкретную причину собеседники издания назвать затруднились. Нет на данный момент никакой информации и о том, окончательное это решение или же временное. По крайней мере, уточнили в торговом центре, никаких альтернативных предложений к ним пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU