Пьяный школьник зарезал отчима в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:22:37+03:00

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Жуткое происшествие случилось вчера, 11 января, в одном из домов на 12-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе местного управления МВД, около трех часов ночи 16-летний подросток зарезал своего отчима.

- По предварительной информации молодой человек ударил отчима ножом в шею в ходе внезапно возникшей ссоры, - уточнили в ведомстве.

Сообщается также, что по пока не подтвержденным данным на момент совершения преступления 16-летний парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Отчим, получивший удар ножом от пасынка, скончался на месте. Сам малолетний подозреваемый в данный момент задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». Максимальное наказание, которое она предусматривает (без отягчающих обстоятельств) - 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU