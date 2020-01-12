Разбойника, ограбившего две петербургские заправки в одну ночь, задержали в Карелии

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:52:35+03:00

Налетчика искали два дня - и нашли в итоге в соседнем регионе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь ему светит до десяти лет тюрьмы

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Особо нахального налетчика задержали на днях петербургские полицейские. В ночь с 8 на 9 января 28-летний парень обнес сразу две заправки в Северной столице. Действовал по одной схеме: заходил в торговый зал, угрожал кассирам ножом, забирал выручку и был таков.

- В результате добычей злоумышленника стали в общей сложности около 17 тысяч рублей, - рассказали «Комсомолке» в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Найти разбойника удалось спустя двое суток. Вчера, 11 января, совместными усилиями сотрудников Уголовного розыска и УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга молодого человека повязали аж в Карелии в городе Олонец. У парня (пока что он проходит как подозреваемый) обнаружили и изъяли нож – предположительно тот самый, которым он угрожал кассирам. Если вину задержанного удастся доказать, ему придется отвечать за два эпизода статьи 162 «Разбой». Максимальное наказание, которое она предусматривает – лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU