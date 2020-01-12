Шестиклассница отравилась таблетками после ссоры с матерью в Санкт-Петербурге

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:25:24+03:00

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Печаль, страх, слезы, госпитализация – все это довелось пережить в минувшую субботу, 11 января, 13-летней девочке в Невском районе Санкт-Петербурга. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по городу и области, после ссоры с матерью шестиклассница решила справиться с проблемой радикальным способом - отравилась таблетками.

- По предварительной информации девочка съела препараты из домашней аптечки, - уточнили в ведомстве. – После случившегося пострадавшую из ее квартиры в доме 7/9 по Перевозной набережной отправили в Детскую городскую больницу.

Школьница, добавил собеседник издания, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов уже организовали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU