2020-01-12T13:26:53+03:00
Происшествия

Драка со стрельбой развернулась на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге

Двое мужчин решили выяснить отношения под вечер - и лучшего места, конечно, не нашли
Сергей ВОЛЧКОВ
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Один из участников столкновения оказался в больнице. Другого забрала полиция.Один из участников столкновения оказался в больнице. Другого забрала полиция.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Разнообразить томный январский вечер 11 января решили двое мужчин в Калининском районе Санкт-Петербурга. Правда, к задаче они подошли, мягко говоря, оригинально: поссорились и подрались. Сначала выясняли отношения на кулаках, потом в ход пошло оружие.

- В полицию обратилась свидетельница инцидента, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Она рассказала, что проходила мимо дома № 21 на проспекте Культуры и видела, как в ходе конфликта один из мужчин достал газовый пистолет и выстрелил в другого.

Стрелявшего задержали сотрудники полиции – им оказался 32-летний ранее судимый местный житель. Его незадачливому оппоненту, получившему в лицо облако едкого газа, пришлось вызывать «Скорую помощь».

- Сотрудниками управления устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве. – Ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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