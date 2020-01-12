«Угрожал пустить газ и взорвать дом»: в Ленобласти мужчина пошел на крайние меры, чтобы привлечь внимание родни

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:27:27+03:00

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Несколько тревожных минут пришлось пережить вчера, 11 января, 24-летнему парню из города Кириши в Ленинградской области, пока к нему ехал наряд полиции. Повод обратиться к сотрудникам правоохранительных органов вышел, прямо скажем, незаурядный: отец молодого человека внезапно обрушился на него с угрозами открыть газовые вентили и подорвать дом.

- По прибытии на место мужчина был задержан, - рассказал «Комсомолке» источник в органах правопорядка. – Выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшим полицейским бузотер объяснил, что таким образом пытался привлечь внимание родственников – возможно, тоска замучила, или близкие упорно не хотели принять в расчет его мнение по какому-то важному вопросу. Как бы то ни было, никаких следов газа в квартире не обнаружилось. Взрывчатки тоже – на всякий случай полицейские проверили и это.

Самому страдальцу теперь светит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU