«Сын кричал «мама!» и обнимал тело»: Женщина выпала из окна на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:29:51+03:00

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Страшное происшествие случилось сегодня, 12 января, около двух часов назад на улице Белы Куна во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Из окна многоквартирного дома выпала женщина. О трагедии рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Спустя какое-то время к ней подбежал мужчина, сорвал простыню, которой накрыли тело, обнял его и начал лакать и кричать «мама!», - поделилась одна из свидетельниц. - Сразу из рядом стоявшей полицейской машины выбежали два сотрудника. Сын начал кричать на них что-то вроде «что вам надо, это моя мама!». Позже они куда-то ушли. Сейчас тело просто лежит под окнами. Под голову ему подложили куртку, накрыли пледом.

Инцидент произошел на улице Белы Куна около 13:30 11 января. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Что именно случилось в квартире, из которой выпала женщина, пока не известно. Детали жуткй трагедии теперь предстоит выяснить правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU