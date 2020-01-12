В Санкт-Петербурге девочка, родившаяся у 40-летней мигрантки, умерла почти сразу после появления на свет

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:55:52+03:00

Мать девочки вызвала бригаду медиков. Однако их старания ни к чему не провели - ребенок скончался практически сразу после рождения. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Жуткий инцидент произошел вчера, 11 января, в районе 20:00 в Центральном районе Санкт-Петербурга. В одной из квартир на улице Боровой практически сразу после рождения умер младенец. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Наряд, прибывший на место происшествия, зафиксировал, что у матери девочки – 40-летней уроженки Узбекистана – начались преждевременные роды, - уточнил наш собеседник.

На место экстренно вызвали бригаду «Скорой помощи». Над малышкой проделали все положенные реанимационные процедуры, но это ничего не дало – ребенок вскоре скончался. Отмечается, что роды наступили на 24-й неделе – то есть, в конце шестого – в начале седьмого месяцев беременности.

Сама мать девочки была госпитализирована в один из роддомов. По словам источника, она не состояла на миграционном учете.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU