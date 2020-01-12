В Санкт-Петербурге девочка, родившаяся у 40-летней мигрантки, умерла почти сразу после появления на свет
Жуткий инцидент произошел вчера, 11 января, в районе 20:00 в Центральном районе Санкт-Петербурга. В одной из квартир на улице Боровой практически сразу после рождения умер младенец. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.
- Наряд, прибывший на место происшествия, зафиксировал, что у матери девочки – 40-летней уроженки Узбекистана – начались преждевременные роды, - уточнил наш собеседник.
На место экстренно вызвали бригаду «Скорой помощи». Над малышкой проделали все положенные реанимационные процедуры, но это ничего не дало – ребенок вскоре скончался. Отмечается, что роды наступили на 24-й неделе – то есть, в конце шестого – в начале седьмого месяцев беременности.
Сама мать девочки была госпитализирована в один из роддомов. По словам источника, она не состояла на миграционном учете.
По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU