2020-01-12T16:57:20+03:00
Происшествия

Двое мужчин в масках сломали банкомат на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге

Молодчики пытались закачать в устройство газ, подорвать его и унести деньги - но вместо этого оплошали по всем пунктам
Сергей ВОЛЧКОВ
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Злоумышленники так ничего и не украли - зато попали на камеры видеонаблюдения, наследили и оставили в помещении отпечатки пальцев, пригодные для исследования.Злоумышленники так ничего и не украли - зато попали на камеры видеонаблюдения, наследили и оставили в помещении отпечатки пальцев, пригодные для исследования.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дэнни Оушен вряд ли взял бы себе в друзья двоих неизвестных (пока не известных!) мужчин, которые вчера, 11 января, отличились в Приморском районе Санкт-Петербурга. Молодчики решили взорвать банкомат – но все пошло не по плану.

- В 04:18 двое мужчин в масках проникли в один из расположенных на проспекте банков, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В зону с банкоматами, которая 24 часа в сутки открыта для клиентов. Судя по всему, они хотели закачать в устройство газ, а после – подорвать его и забрать деньги.

Но не срослось: по какой-то причине план не сработал. Всего, чего добились несостоявшиеся грабители – повредили неким неопознанным металлическим предметом купюроприемник (очевидно, хотели закачать газ именно туда) и ненароком включили сигнализацию. После этого им не оставалось ничего иного, кроме как оставить безнадежное дело и скрыться. Кроме того, мужчины засветились на камерах и оставили в помещении отпечатки пальцев, пригодные для анализа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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