Футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что для него самое трудное на сборах

12 Янв. 2020 2020-01-12T18:08:13+03:00

По словам полузащитника Магомеда Оздоева, самое сложное для него - подолгу находиться вдали от дома. Фото: пресс-служба футбольного клуба «Зенит»

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Уже завтра, 13 января, обласканный любовью прессы и публики петербургский футбольный клуб «Зенит» отправится на тренировочные сборы – уже не за горами вторая половина сезона, и нужно усердно трудиться. По такому случаю полузащитник «сине-бело-голубых» Магомед Оздоев рассказал пресс-службе клуба, что для него неизменно становится самой главной сложностью в этот период.

- Самое трудное – нахождение вдали от дома, - цитирует футболиста пресс-служба. – Остальное не так важно.

Также, по словам Оздоева, больше всего ему запомнились тренировочные сборы в прошлом году, когда команда выезжала в Катар.

- Было интересно посмотреть, что представляет собой эта страна, -отметил футболист.- И я был приятно удивлен — отличное качество полей, очень хороший тренировочный центр.

Напомним: 10 января 2020-го года игроки основного состава «Зенита» вышли из отпуска и уже даже успели пройти медосмотр. Теперь им предстоят тренировочные сборы и новые матчи.

ИСТОЧНИК KP.RU