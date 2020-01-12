2020-01-12T18:08:13+03:00
Спорт

Футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что для него самое трудное на сборах

Напомним: 10 января игроки основного состава клуба вышли из зимнего отпуска
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
По словам полузащитника Магомеда Оздоева, самое сложное для него - подолгу находиться вдали от дома. Фото: пресс-служба футбольного клуба «Зенит»По словам полузащитника Магомеда Оздоева, самое сложное для него - подолгу находиться вдали от дома. Фото: пресс-служба футбольного клуба «Зенит»
Изменить размер текста:

Уже завтра, 13 января, обласканный любовью прессы и публики петербургский футбольный клуб «Зенит» отправится на тренировочные сборы – уже не за горами вторая половина сезона, и нужно усердно трудиться. По такому случаю полузащитник «сине-бело-голубых» Магомед Оздоев рассказал пресс-службе клуба, что для него неизменно становится самой главной сложностью в этот период.

- Самое трудное – нахождение вдали от дома, - цитирует футболиста пресс-служба. – Остальное не так важно.

Также, по словам Оздоева, больше всего ему запомнились тренировочные сборы в прошлом году, когда команда выезжала в Катар.

- Было интересно посмотреть, что представляет собой эта страна, -отметил футболист.- И я был приятно удивлен — отличное качество полей, очень хороший тренировочный центр.

Напомним: 10 января 2020-го года игроки основного состава «Зенита» вышли из отпуска и уже даже успели пройти медосмотр. Теперь им предстоят тренировочные сборы и новые матчи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конь, выцарапанный в бетоне, появился на улице Пестеля в Санкт-Петербурге
307 домов остались без отопления из-за аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга
Рождественский концерт, организованный приходом Иоанновского монастыря, прошел в Санкт-Петербурге
Артем Дзюба изобразил на медосмотре суперзлодея из комиксов о Бэтмене
Футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что для него самое трудное на сборах
Двое мужчин в масках сломали банкомат на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге девочка, родившаяся у 40-летней мигрантки, умерла почти сразу после появления на свет
«Сын кричал «мама!» и обнимал тело»: Женщина выпала из окна на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге
Проделки бобров попали на камеру в Невском районе Санкт-Петербурга
«Угрожал пустить газ и взорвать дом»: в Ленобласти мужчина пошел на крайние меры, чтобы привлечь внимание родни
Драка со стрельбой развернулась на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге
Шестиклассница отравилась таблетками после ссоры с матерью в Санкт-Петербурге
Разбойника, ограбившего две петербургские заправки в одну ночь, задержали в Карелии
Пьяный школьник зарезал отчима в Василеостровском районе Санкт-Петербурга
Бесплатный автобус от метро «Комендантский проспект» до торгового центра «Мега Парнас» отменили в Санкт-Петербурге
Штормовой ветер, гололед, ДТП и коммунальные аварии: Ленобласть на два дня окажется в плену стихии
Неизвестный «пироман» проник в дом и поджег детскую коляску в Центральном районе Санкт-Петербурга
Прогноз погоды на 12 января в Санкт-Петербурге: дождь и + 5
Дом молодежи «Форпост» реконструируют за 361 миллион рублей
Библиотека Маяковского начала выдавать книги на дом приезжим
Мертвая рыба в Лахтинском Разливе напугала петербуржцев
У разбойников, которые утром ограбили салон мобильной связи, нашли пистолеты, нож и электрошокер
Петергоф вышел на митинг против мусоросжигающего завода
С перехватывающей стоянки на «Гражданском проспекте» украли серверы и шлагбаумы на 740 тысяч рублей
Смольный пообещал ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой Шушар за пять лет
За пятницу в Петербурге «заминировали» 285 объектов и эвакуировали 3367 человек
Трое в масках ограбили клинику лазерной медицины на Гжатской
Новый детский сад в Шушарах откроется к 8 Марта