2020-01-12T18:37:06+03:00
Спорт

Артем Дзюба изобразил на медосмотре суперзлодея из комиксов о Бэтмене

По закончившемуся отпуску футболист, судя по всему, совсем не скучает, а предстоящим сборам радуется на полную катушку
Сергей ВОЛЧКОВ
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Судите сами: вот Артем Дзюба... фото: пресс-служба футбольного клуба «Зенит».Судите сами: вот Артем Дзюба... фото: пресс-служба футбольного клуба «Зенит».
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Артему Дзюбе – уже без пяти минут легендарному нападающему из петербургского футбольного клуба «Зенит» - не откажешь в чувстве юмора. 10 января у игроков основного состава закончился традиционный зимний отпуск, впереди несколько недель изнуряющих тренировок на сборах в Катаре, но Дзюба не только не унывает, но и наоборот – веселится от души. Так, на недавнем обязательном медосмотре он предстал перед врачами в образе суперзлодея Бейна из комиксов о Бэтмене.

- Началась подготовка. Кусочки Бейна, - подписал спортсмен фото, выложенное на официальной страничке клуба в Twitter.

...а вот британский актер Том Харди в образе Бейна. Сходство явно прослеживается. Фото: кадр из фильма

...а вот британский актер Том Харди в образе Бейна. Сходство явно прослеживается. Фото: кадр из фильма

Отметим, впрочем, что на наш взгляд, Дзюба на Бейна похож, да не очень – для суперзлодея у него слишком добродушный взгляд. Да и волос на голове многовато - Бейн, что в книгах, что в комиксах, щеголял практически полностью лысым. Впрочем,чем черт не шутит - возможно, на поле нападающий «Зенита» действительно пользуется какими-то суперсилами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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