2020-01-12T19:12:32+03:00
Общество

Рождественский концерт, организованный приходом Иоанновского монастыря, прошел в Санкт-Петербурге

В числе прочих его посетили и первые лица города
Сергей ВОЛЧКОВ
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Рождественский концерт в Иоанновском ставропигальном женском монастыре проводится вот уже больше 25 лет подряд. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Санкт-ПетербургаРождественский концерт в Иоанновском ставропигальном женском монастыре проводится вот уже больше 25 лет подряд. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга
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Сегодня, 12 января, состоялся традиционный праздничный рождественский концерт, организованный Иоанновским женским монастырем для прихожан, жителей и гостей Санкт-Петербурга. Мероприятие уже стало традиционным – оно проводится вот уже больше 25 лет. В этом году, как и в предыдущих, в числе прочих его посетили первые лица города.

- Сегодня сотни семей нашей Иоанновской семьи и общины пришли сюда с детьми, - обратился с приветственным словом к собравшимся председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. - Это и есть настоящее сплочение нашего народа. Семья – это то место, где не только воспитываются не только дети, но и граждане нашей России и патриоты нашего города святого апостола Петра.

В рамках мероприятия состоялся рождественский молебен, после которого гостям показали праздничный концерт и спектакль.

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