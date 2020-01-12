307 домов остались без отопления из-за аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга

12 Янв. 2020 2020-01-12T19:47:35+03:00

С 9:00 на месте работают специалисты. Однако быстро устранить повреждения на трубопроводе точно не получится

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В дома и квартиры жителей Калининского района Санкт-Петербурга зима пришла чуть раньше, чем обещали синоптики. Сегодня, 12 января, около 9:00 утра возле дома № 37 на Полюстровском проспекте лопнула труба на подающем трубопроводе. По словам специалистов из АО «Теплосеть», людей ждет особо холодная ночь.

- Горячая вода жителям подается, но по сниженным параметрам, - рассказали «Комсомолке» в компании. – Плановый срок устранения повреждений – понедельник, 13 января, 15:00. Однако есть большая вероятность, что аварийной бригаде удастся сделать это раньше.

Авария, отмечают специалисты, вышла масштабной. В 11:00 на месте событий даже развернулся выездной районный штаб с участием главы местной администрации Василием Пониделко, а также представителей районных хозяйств и энергетических предприятий. Что именно послужило причиной аварии, пока не известно. Ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU