Конь, выцарапанный в бетоне, появился на улице Пестеля в Санкт-Петербурге

12 Янв. 2020 2020-01-12T20:40:37+03:00

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В Санкт-Петербурге стало на один необычный арт-объект больше. Стену доходного дома Тупикова на улице Пестеля, 14, украсил барельеф коня. Для его создания автор композиции – местный художник Кирилл Романов – использовал сложную технику «сграфитто».

- Сграфитто – это когда на поверхность укладывают в несколько слоев бетон разных цветов, а после выцарапывают или выскабливают на нем рисунок, - рассказал Романов на своей странице в Instagram. – После этого получившаяся композиция накладывается, к примеру, на стену дома – как и было в нашем случае.

Сграфитто - сложная и редкая техника. Сначала на поверхность в несколько слоев укладывают разноцветный бетон, а после выцарапывают и выскабливают в нем рисунок. Фото: www.instagram.com/kirrill_igorevi4/

По словам Романова, над композицией он работал не один, а с коллегами – энтузиастами, организовавшими в Санкт-Петербурге творческий проект «Культурный вандализм. Стрит-арт СПб». Работы, выполненные в рамках проекта, художники закрепляют на фасадах домов – но только там, где они органично вписываются в общий орнамент и стилистику архитектурного решения. Нередко необычными барельефами маскируют трещины или еще какие-то повреждения.

- Таким образом, распрекрасная идея находит не менее распрекрасное воплощение, при котором выигрывают все - удачно самовыразившиеся художники, получающие эстетическое наслаждение жители и гости города, - отмечает Романов. - А также, возможно, сотрудники ЖЭКа, не нарадующиеся исчезновению проблемных и требующих откровенного ремонта мест.

ИСТОЧНИК KP.RU