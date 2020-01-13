2020-01-13T08:37:16+03:00
Происшествия

После коммунальной аварии на проспекте Непокоренных в жилые дома вернулась вода

Из-за прорыва трубы с вечера воскресенья тысячи местных жителей оставались без водоснабжения
Петр КИБЕР
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Вечером 12 января на проспекте Непокоренных прорвало трубу с водой. Фото: vk.com/extra_callВечером 12 января на проспекте Непокоренных прорвало трубу с водой. Фото: vk.com/extra_call
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Огромная воронка диаметром около десяти метров образовалась на проспекте Непокоренных вечером 12 января. Здесь, у дома номер 49 прорвало магистральный водопровод. Хлынувшая наружу холодная вода моментально затопила проезжую часть. А вот в кранах жителей десятков домов резко пересохло. Исправить ситуацию удалось только в ночи.

- «Водоканал» полностью восстановил водоснабжение в домах в Калининском районе, - сообщает пресс-служба организации.

О масштабе аварии говорит то, что об исчезнувшей из кранов воде в соцсетях сообщали жители домов по улицам Руднева, Есенина, Ушинского, проспектам Культуры, Курчатова. Жаловались с Гражданского проспекта, Сиреневого бульвара, улиц Художников, Байкова, Светлановского проспекта, Металлистов, Черкасова, Кустодиева, Богословской, проспекта Энгельса, Мечникова, Замшина и Просвещения.

Впрочем, в «Водоканале» эти сведения не подтверждают. Специалисты компании отмечают, что весь вечер и ночь на месте работали пять аварийных бригад. Им удалось остановить вытекание воды, которая залила перекресток Кушелевской дороги и проспекта Непокоренных. А позднее, по резервной схеме, вернуть воду и в дома петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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