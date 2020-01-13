2020-01-13T08:56:16+03:00
Происшествия

В январе на летней резине: Старый «Фольксваген» разнесло о столб у Троицкого собора

Водитель чудом остался жив
Петр КИБЕР
Поделиться:
Водитель, ездивший зимой на летней резине, разбился у Троицкого собора. Фото: vk.com/dorinspbВодитель, ездивший зимой на летней резине, разбился у Троицкого собора. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Как будто взрывом разворотило - так описывают состояние старого «Фольксвагена» очевидцы ДТП, произошедшего ночью на углу Троицкого и Измайловского проспектов. Автомобиль и в самом деле разнесло «в щепки». Водителю чудом удалось выжить.

- Около 4:05 по адрес Измайловский проспект, 7 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф-2» не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Адмиралтейского района.

По ходу «полета» машина снесла знак пешеходного перехода, а вот бетонный столб оказался прочнее. Старая иномарка практически намоталась на него. Казалось, что выжить при такой аварии невозможно - даже обувь водителя валялась на дороге, однако 30-летнему уроженцу Курска крупно повезло. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Одной из причин ДТП может быть самоуверенность автомобилиста. В января он ездил на машине с летней резиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автобус Псков-Петербург попал в массовое ДТП на Киевском шоссе под Гатчиной
Русалок с Банковского переулка заставили плакать черными слезами
13 января в Петербурге будет до +3 и без осадков
В январе на летней резине: Старый «Фольксваген» разнесло о столб у Троицкого собора
После коммунальной аварии на проспекте Непокоренных в жилые дома вернулась вода
Конь, выцарапанный в бетоне, появился на улице Пестеля в Санкт-Петербурге
307 домов остались без отопления из-за аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга
Рождественский концерт, организованный приходом Иоанновского монастыря, прошел в Санкт-Петербурге
Артем Дзюба изобразил на медосмотре суперзлодея из комиксов о Бэтмене
Футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что для него самое трудное на сборах
Двое мужчин в масках сломали банкомат на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге девочка, родившаяся у 40-летней мигрантки, умерла почти сразу после появления на свет
«Сын кричал «мама!» и обнимал тело»: Женщина выпала из окна на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге