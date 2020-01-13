В январе на летней резине: Старый «Фольксваген» разнесло о столб у Троицкого собора

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:56:16+03:00

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Как будто взрывом разворотило - так описывают состояние старого «Фольксвагена» очевидцы ДТП, произошедшего ночью на углу Троицкого и Измайловского проспектов. Автомобиль и в самом деле разнесло «в щепки». Водителю чудом удалось выжить.

- Около 4:05 по адрес Измайловский проспект, 7 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф-2» не справился с управлением и совершил наезд на столб освещения, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Адмиралтейского района.

По ходу «полета» машина снесла знак пешеходного перехода, а вот бетонный столб оказался прочнее. Старая иномарка практически намоталась на него. Казалось, что выжить при такой аварии невозможно - даже обувь водителя валялась на дороге, однако 30-летнему уроженцу Курска крупно повезло. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Одной из причин ДТП может быть самоуверенность автомобилиста. В января он ездил на машине с летней резиной.

ИСТОЧНИК KP.RU