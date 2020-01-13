13 января в Петербурге будет до +3 и без осадков

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:09:46+03:00

Мороз и солнце, только без мороза. Такая погода ждет петербуржцев 13 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Вот уже и старый Новый год на носу, а в Петербурге все также нет снега. И ждать его пока не стоит. Так, 13 января над городом будет властвовать гребень антициклона. Он разгонит тучи и облака на восток Ленинградской области, а над Петербургом засияет солнце.

- В понедельник температура воздуха составит +1…+3 градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, - сообщает в «Фейсбуке» метеоролог Михаил Леус.

Аналогичный прогноз дает и Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что касается погоды в Ленобласти, то здесь возможен дождь с мокрым снегом и небольшой снегопад. Термометры покажут 0...+4 градуса. На дорогах гололедица.

Плюсовая температура сохранится на Северо-Западе и в ближайшие два дня. При этом в среду, 15 января, в Петербурге может быть до 6 тепла. А вот ночью возможен минут, поэтому на дорогах образуется гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU